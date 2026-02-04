Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Her yörede kullanılan baharat ve pişirme tekniği farklılık gösterse de temel yaklaşım aynıdır. Karnabaharın mevsim sebzesi olması, bu yemeğin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu nedenle yöresel bir tariften çok Anadolu ev mutfağının ortak yemeklerinden biri kabul edilir. İşte karnabahar yemeği yapımı ve püf noktaları.

KARNABAHAR YEMEĞİ TARİFİ

Karnabahar yemeği, sebze temelli klasik ev yemekleri arasında yer alır ve doğru hazırlanmadığında kokusu ve dokusu istenilen sonucu vermez. Uygun pişirme sırası izlendiğinde hem yumuşak hem de formunu koruyan bir yapı elde edilir. Bu yemek, tencerede pişirilir ve sosu karnabaharın içine geçerek dengeli bir tat oluşturur.

Karnabahar Yemeği Malzemeleri

REKLAM

Orta boy karnabahar

Kuru soğan

Havuç

Yeşil biber

Domates ya da domates rendesi

Salça

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

Su

Karnabaharın Hazırlanması

Karnabahar dış yapraklarından arındırılır ve çiçeklerine ayrılır. Ayrılan parçalar bol suyla yıkanır. Karnabaharın üzerinde kalan toprak kalıntıları tamamen temizlenir. Bu aşamadan sonra süzülerek bekletilir. Ön haşlama yapılmaz. Doğrudan pişirme sürecine alınır. Bu yöntem, sebzenin dağılmasını engeller.

Yemeğin Temelinin Hazırlanması Tencereye zeytinyağı alınır. Küçük doğranmış soğanlar eklenir ve yumuşayana kadar karıştırılır. Ardından doğranmış biberler ilave edilir. Havuçlar halka ya da yarım ay şeklinde kesilerek tencereye eklenir. Sebzeler kısa süre çevrilir. Salça ilave edilir ve kokusu çıkana kadar karıştırma sürdürülür. Domates rendesi eklenir ve sos kıvam alana kadar pişirilir. Karnabaharın Pişirilmesi Hazırlanan sosun üzerine karnabaharlar yerleştirilir. Karnabaharlar karıştırılmaz. Üzerine tuz ve baharatlar serpilir. Tencerenin kenarından sıcak su eklenir. Su seviyesi sebzelerin yarısına gelecek düzeyde tutulur. Tencerenin kapağı kapatılır ve orta ateşte pişirme başlatılır. Karnabahar yumuşayana kadar pişirme sürdürülür. Pişme sırasında karıştırma yapılmaz. Tencere hafif sallanarak sebzelerin yer değiştirmesi sağlanır. REKLAM Dinlendirme ve Servis Yemek ocaktan alındıktan sonra kapağı açılmadan kısa süre dinlendirilir. Bu aşama, sosun oturmasına yardımcı olur. Karnabahar yemeği sıcak şekilde servis edilir. Yanında, yemeğin sebze ağırlıklı yapısını dengeleyen eşlikçiler tercih edilir. Sade pirinç pilavı ya da bulgur pilavı, yemeğin sosunu tamamlar ve tabağı daha doyurucu hale getirir. Yoğurt, sade ya da sarımsaklı biçimde sunulduğunda karnabaharın tadını yumuşatır ve ferah bir denge sağlar. Mevsim yeşillikleriyle hazırlanmış hafif bir salata, yemeğin ardından ağırlık hissini azaltır. Turşu çeşitleri ekşi tatlarıyla sebze lezzetini öne çıkarır. Yanında tam buğday ekmeği ya da köy ekmeği sunulması, sosu değerlendirmek isteyenler için uygun bir tamamlayıcı olur.

Karnabahar yemeğinin kalori değeri, kullanılan yağ miktarı ve yemeğin etli ya da sade hazırlanmasına göre değişir. Zeytinyağı ile yapılan sade bir porsiyon karnabahar yemeği yaklaşık 180–220 kalori aralığındadır. Karnabaharın enerji değeri düşüktür, kalori yükünün büyük bölümü yağdan gelir. Kıymalı ya da etli versiyonlarda bu değer yükselir ve bir porsiyon ortalama 260–320 kalori seviyesine çıkar. Yanında pilav ya da ekmek tüketildiğinde toplam kalori artar. Tek başına tüketildiğinde ise karnabahar yemeği dengeli ve hafif bir ana öğün olarak değerlendirilir. KARNABAHAR YEMEĞİ NASIL YAPILIR? Karnabahar yemeğinin lezzetli olması, pişirme sürecindeki küçük ayrıntılara bağlıdır. Karnabaharlar çiçeklerine ayrıldıktan sonra iyice yıkanmalı ve suda bekletilmemelidir, uzun süre suda kalan sebze dokusunu kaybeder. Ön haşlama yapılacaksa kısa tutulur, tamamen yumuşatılmaz. Soğanlar yeterince kavrulmadan diğer malzemelere geçilmez, bu aşama yemeğin temel tadını belirler. Salça eklenirken mutlaka kavurma yapılır, çiğ tat bırakılmaz. Su miktarı kontrollü eklenir, fazla su yemeği tatsız hale getirir. Pişirme sırasında sürekli karıştırılmaz, tencere hafifçe sallanır. Ocaktan aldıktan sonra kısa süre dinlendirilmesi, sosun sebzeye daha iyi işlemesini sağlar. Bu noktalara dikkat edildiğinde karnabahar yemeği hem dağılmadan pişer hem de dengeli bir tat sunar.