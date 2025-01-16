Karne Günü tebrik mesajları ve sözleri
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. 17 Ocak 2025 Cuma günü Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Öğrencilere başarı dilemek ve onları motive etmek isteyenler için anlamlı ve eğlenceli karne mesajları büyük önem taşıyor. Bu özel günü kutlamak adına hem kısa hem de uzun mesajlar hazırlanırken, başarı gösteren öğrenciler takdir ve teşekkür belgeleriyle ödüllendiriliyor. İşte kısa, uzun, yeni, etkileyici karne kutlama mesajları ve sözleri...
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, 17 Ocak 2025’te karnelerini alarak sömestr tatiline merhaba diyor. İlk dönemin sona ermesiyle birlikte hem üstün başarı gösteren öğrenciler hem de birkaç zayıf notla sınıfı geçenler için çeşitli kutlama mesajları hazırlanıyor. Veliler ve öğretmenler, motive edici ve anlamlı karne sözleriyle öğrencilerin bu heyecanına ortak oluyor. Eğlenceli ve komik mesajlar, düşük notlara rağmen moral kaynağı olurken, etkileyici sözler öğrencilerin başarı azmini pekiştiriyor. Karnelerin alındığı bu özel gün, öğrenciler için hem bir değerlendirme hem de yeni hedefler belirleme zamanı olarak öne çıkıyor. İşte 2025 anlamlı, etkileyici, kısa, güzel, farklı karne günü mesajları ve tebrik sözleri...
KARNE TEBRİK MESAJLARI VE TEMENNİ SÖZLERİ
Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.
Evlatları okusun diye hem annelik hem babalık yapan Yalnız ve Güçlü kadınlar! Sizlerin de Karne Gününüzü tebrik ederim.
Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan 18 milyonu aşkın öğrencimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.
Karnende yazan her not, senin potansiyelini gösteriyor. Ama unutma, gerçek başarı sadece sayılarda değil, hedeflerine ulaşmak için gösterdiğin çabadadır. Hep böyle devam et, harika işler seni bekliyor!
Bu karne sadece bir başlangıç! Her adımın seni hayallerine biraz daha yaklaştırıyor. Tatilde hem dinlen hem de yeni fikirler için ilham topla. Gelecek, seninle çok güzel olacak!
Sene başından beri gösterdiğin gayret seni başarılarınla buraya kadar getirdi. Senden çok memnunum.
Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller.
Tebrik eder bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
Senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim.
Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.
Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.
Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim.
Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.
Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller
Senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim.
Hem sınıftaki başarın, hem de ağırbaşlı, neşeli ve saygılı hallerin ile bu başarı ve onur belgesini almayı hak ettin. Her zaman böyle kal yavrum, hiç değişmemen ümidiyle.
Karneni tebrik eder bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
KOMİK VE ESPRİLİ KARNE MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025
Aldım karnemi kapattım okul defterimi.
Bugün karneler verilmiş yani milyonlarca liseli bir süre sokaklarda olacak. Acil olmadıkça dışarı çıkmayın, tehlike anında sığınaklara kaçın.
Baba: Oğlum karnen nerde? Oğlu: Arkadaş ailesini korkutacakmış da ona verdim.
Bana karne notunu söyle, sana babanın tansiyonunu söyleyeyim.
Kötü karneyle eve giden kendini sağlık karnesiyle hastanede bulur.
Karne mi dedin bilmiyorum ben görmedim.
Sana bir masal anlatayım mı baba? Anlat bakalım. -Bir var mış, 5 yokmuş. Tamam tamam uzatma, karne yine kötü.