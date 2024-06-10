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        Haberler Bilgi Yaşam Karneler ne zaman alınacak? 2024 MEB takvimi ile 2. Dönem lise, ilkokul ve ortaokul karneler ne zaman basılacak?

        Karneler ne zaman alınacak? 2024 lise, ilkokul ve ortaokul karne günü tarihi

        Okulların kapanıp ikinci dönemin sona ermesiyle karne günü tarihi gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler ve veliler karnelerin ne zaman alınacağını merak ediyor. Bu kapsamda gözler "Karneler ne zaman verilecek?" sorularına çevrildi. İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile 2. dönem lise, ortaokul ve ilkokulda karnelerin dağıtılacağı tarih hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:33
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        MEB eğitim öğretim takvimi ile karnelerin verileceği tarih belli oldu. İkinci dönemin son günleri yaşanırken öğrenciler emeklerinin karşılığını karnelerinde görecek. Peki, karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, karnelerin alınacağı tarih hakkında bilgiler...

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        KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

        2023-2024 yılı ikinci dönemi 14 Haziran 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.

        Karnelerin sabah saatlerinde saat 09.00 itibarıyla okullarda verilmesi bekleniyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

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        MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

        Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

        İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

        15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

        İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

        2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

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