Karneler ne zaman alınıyor sorusu öğrenci ve veliler tarafından büyük merak konusu oldu. Bazı öğrenciler için bir eğitim hayatı daha sona ererken bazı öğrenciler için de yeni eğitim ve öğretim hayatı başlayacak. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN ALINIYOR?

18 Ocak Cuma günü karneler okullarda saat 9 ila 11 arasında verilirken, öğlenci olan öğrenciler için saat 10-12 arasında verilecek. Fakat bazı okulların birinci dönem karneleri dağıtacağı saat, okul yönetimi tarafından belirlenen saatlere göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla öğrencilerin karneler dağıtılmadan bir gün önce ilgili yöneticilere veya öğretmenlere danışması gerekiyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2019

2018 - 2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Daha önceden yaz tatiline ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya'da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir” demişti.