Karneler ne zaman verilecek? Karneler yüz yüze mi alınacak? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Peki 2021 karneler ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.