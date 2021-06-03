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Karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler nasıl verilecek? Karneler yüz yüze mi, dijital mi verilecek?

Karneler ne zaman verilecek? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının son ayı başlıyor. Milyonlarca öğrenci, şimdiden karne heyecanı yaşıyor ve karnelerin nasıl verileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin alınacağı tarihi duyurdu. İşte karne tarihi...

Karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler nasıl verilecek? Karneler yüz yüze mi, dijital mi verilecek?

Milyonlarca öğrenci bu dönem de karnelerini online mı olacak merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Peki 2021 karneler ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

Okulların açık olacağı tarihi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bugün yapılan açıklamalar sonrası karnelerin 18 Haziran'da, telafi eğitimin ise 2 Temmuz'a kadar devam edeceği açıklandı.

LİSELERDE TEK SINAV

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Lise sınavlarıyla ilgili Selçuk, “17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, tam kapanmada öğretmenlerin okula gitmeyeceğini de açıkladı.

YKS VE LGS AÇIKLAMASI

Öğrencilerin merakla beklediği YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili de Bakan Selçuk, “Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da ‘biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. YKS ve LGS belirlenen tarihlerde yapılacak” dedi.

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