Yaz tatili için geri sayım! Okullar ne zaman kapanıyor?
Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların kapanış tarihi ve karne günü netleşti. Öğrenciler, bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacakları karne gününü heyecanla bekliyor. Peki, 2025 yılında karne günü ne zaman? Öğrencilere karneler ne zaman dağıtılacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'in paylaştığı takvime göre karne tarihi…
Öğrenciler tarafından gözler yaz tatilinin başlangıç tarihine çevrildi. Hem öğrenciler hem de veliler, bu yıl okulların ne zaman kapanacağını ve uzun soluklu yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvim, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihi gösterdi. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar hangi tarihte tatile giriyor? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMANDI?
İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona ermişti.