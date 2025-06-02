Öğrenciler tarafından gözler yaz tatilinin başlangıç tarihine çevrildi. Hem öğrenciler hem de veliler, bu yıl okulların ne zaman kapanacağını ve uzun soluklu yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvim, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihi gösterdi. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar hangi tarihte tatile giriyor? İşte detaylar...