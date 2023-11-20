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        Kars´ta kar esareti; çok sayıda araç buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı

         KARS´tagünboyu aralıksız devam eden kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirdi. Çok sayıda TIR yolda kaldı. Buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı, polis ekipleri ağır tonajlı araçların zincirsiz yolculuk yapmalarına izin vermedi. Digor ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu bazı köylerde enerji sıkıntısı yaşanırken, ekipler kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:20
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        Kars´ta kar esareti; çok sayıda araç buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı
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         KARS´tagünboyu aralıksız devam eden kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirdi. Çok sayıda TIR yolda kaldı. Buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı, polis ekipleri ağır tonajlı araçların zincirsiz yolculuk yapmalarına izin vermedi. Digor ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu bazı köylerde enerji sıkıntısı yaşanırken, ekipler kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

        TIR İLE TİCARİ TAKSİ ÇARPIŞTI: 3 YARALI, 1 ÖLÜ

        Kars'ta sabah başlayan kar yağışı ve tipi akşam saatlerinde buzlanmaya dönüşünce sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kars- Kağızman karayolunun 45'inci kilometresinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Paslı geçidinde Veysel Taş yönetimindeki 25 ABG 902 plakalı TIR ile Mehmet Salman yönetimindeki 76 T 0032 plakalı ticari taksi çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafiğin tek şeride düşürüldüğü bölgede yaralanan taksi sürücüsü ile araçta bulunan Medet Kızılay, Mecit Kızılay ve Makude Kızılay ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Medet Kızılay (58) hayatını kaybetti. Kızılay´ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        TIR´LAR YOLDA KALDI

        Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası Kars-Ardahan karayolu üzerindeki Susuz ilçesine bağlı 2 bin 128 rakımlı İncilipınar köyü yakınlarında bazı TIR'ların yolda kalması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Yoğun buzlanma nedeniyle saatlerce mahsur kalan TIR sürücüleri, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan kumlama ve tuzlama çalışması sonucu yollarına devam etti. Bazı TIR sürücüleri ise orta refüjdeki toprağı eliyle yola atarak kayganlaşmayı önlemeye çalıştı. Yolda kalan TIR sürücüsü Abdulbaki Kılıç, "İstanbul´dan yüklediğim jeneratörleri Azerbaycan´a götürüyorum. Kar yağdı hazırlıksız yakalandık. İki saattir burada mahsur kaldık. Karayollarını bekliyoruz, bizi çıkartırsa iyi olur, çıkartmasa da buradayız, yapacak bir şey yok" dedi.

        DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİ İÇİN 3 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

        Etkili olan tipi ve şiddetli rüzgar nedeniyle Kars´ın Digor ilçesine bağlı Alem köyü yakınlarında elektrik direği devrildi. İhbar üzerine bölgeye giden ARAS EDAŞ ekipleri karla kaplı yolda araçla gidemeyince 3 kilometre yürümek zorunda kaldı. Bölgede yaya olarak gelen ekipler elektrik direğini yaklaşık 1 saat sonra tamir etti. Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan grup köylerindeki arıza için giden ARAS EDAŞ ekipleri de yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine Sarıkamış İlçe Özel İdare ekipleri kepçe ile yardıma giderek ARAS EDAŞ ekiplerini kurtardı.

        SÜRÜCÜLERE KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR UYARISI YAPILDI

        Sürücüler, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis, rüzgarın etkisini arttırdığı Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda denetimlerini artırarak kış lastiksiz ve zincirsiz ağır tonajlı araçların gitmesine izin vermiyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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