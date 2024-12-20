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        İstanbul'a götürülmek için kesilen kazlar direklere asılarak kurutulmaya başlandı

        KarsArpaçay Doğruyol Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin İstanbul'da düzenleyeceği 'kaz gecesi' için satın alınan 300 kaz kesilip, direklere asılarak kurutulmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:30
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        İstanbul'a götürülmek için kesilen kazlar direklere asılarak kurutulmaya başlandı
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        KarsArpaçay Doğruyol Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin İstanbul'da düzenleyeceği 'kaz gecesi' için satın alınan 300 kaz kesilip, direklere asılarak kurutulmaya başlandı.

        Kars Arpaçay Doğruyol Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nce 'kaz gecesi'nin yapılacağı 28 Aralık'tan 1 gün önce kara yoluyla İstanbul'a götürülecek olan kazlar pişirilip, davetlilere ikram edilecek. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'kaz gecesi'nin muhteşem geçtiğini söyleyen Dernek Başkanı Engin Yalçın, "Tanesini 2 bin 500 liradan satın aldığımız kazları kesip, direklere çektiğimiz tellere asarak tamamen doğal ortamda kurutmaya başladık. Kazlar, güneşi, ayazı ve karı yedikten sonra İstanbul'a götürüp, 28'inde yapacağımız 'kaz gecesi'nde misafirlerimize ikram edeceğiz. Kaz etini merak edenleri gecemize bekliyoruz" diye konuştu.

        'BİR KİLO ET YEMEKTENSE, BİR PARÇA KAZ YEMEĞİ TERCİH EDERİM'

        Kaz beslemenin bölgenin bir damak tadı olduğunu ifade eden Kars'ın Arpaçay ilçesin Doğruyol köyü Muhtarı Asim Öztürk ise "Kaz işinde kadınlarımıza büyük görev düşüyor. Civciv çıkması, bir çocuk gibi bakılmasından sonra Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kesilir. Daha sonra hijyenik bir şekilde temizlenir. Bir hafta tuzlu baskıda, iki hafta da güneş, ayaz ve kar altında dışarıda bırakılır. O şekilde misafirlere sunulur. Şahsen bir kilo et yemektense, bir parça kaz yemeği tercih ederim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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