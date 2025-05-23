Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Okul inşaat kazısından insan kafatası ve kemikler çıktı

        KARS'taokul inşaatının temel kazısında insan kafatası ve çok sayıda kemik bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul inşaat kazısından insan kafatası ve kemikler çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KARS'taokul inşaatının temel kazısında insan kafatası ve çok sayıda kemik bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Aslan Sokak'taki Halk Kütüphanesi'nin arkasındaki okul binası inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada kütüphane güvenlik görevlisi, çıkarılan toprakta kafatası olduğunu fark etti. Güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasının kime ait olduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'taki Biyografi Akademisi'nde asker ve siyasetçi Halit Paşa anlatı...
        Sarıkamış'taki Biyografi Akademisi'nde asker ve siyasetçi Halit Paşa anlatı...
        Kars'ta ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Kars'ta ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutukla...
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutukla...
        Kars'ta bir evde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta bir evde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi" kurulması çalışmaları sürüyor
        Kars'ta "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi" kurulması çalışmaları sürüyor
        Sarıkamış'ta okuma bayramı etkinliği yapıldı
        Sarıkamış'ta okuma bayramı etkinliği yapıldı