Liseliler, yıl boyu okudukları romanların karakterlerini canlandırdı

KARS Hüsnü Mehmet Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca okudukları Türk ve dünya edebiyatından romanların karakterlerini canlandırdı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlik büyük ilgi gördü.

Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten'de düzenlenen etkinlik, lisenin kitap kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen ile öğrencileri tarafından hazırlandı. Öğrenciler yıl içinde okunan ve üzerine değerlendirmeler yapılan romanlar ve roman kahramanlarını canlandırdı. Geleneksel hale getirilen festivalde dönemin ve romanın içindeki karakterlerin kostümleri özenle hazırlandı ve romanlardan küçük kesitler sergilendi. Öğrenciler, canlandırdıkları karakterleri defile olarak katılımcılara sunduktan sonra hazırlanan stantların başına geçti. Stantları gezen katılımcılar, kitaplar ve karakterler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte öğrenciler kıyafet ve makyajla Jane Austen'in Aşk ve Gurur, Namık Kemal'in İntibah, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, Lev Tolstoy'un Anna Karenina, Goethe'nin Genç Werther'in Acıları, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu, Jose Mauro de Vasconcelos'un Şeker Portakalı, Franz Kafka'nın Dönüşüm, Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikaye, Jose Saramago'nun Körlük, Antoine de Saint Exupery’nin Küçük Prens, Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu, Cengiz Aytmatov'un Selvi Boylum Al Yazmalım, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu, Yaşar Kemal'in İnce Memed, Tracy Chevalier'in İnci Küpeli Kız, Louisa May Alcott'un Küçük Kadınlar, George Orwell'in 1984, Stefan Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna, William Shakespeare'in Romeo ve Juliet, Honore de Balzac'in İki Yeni Gelinin Anıları, Arthur Conan Doyle'nin Sherlock Holmes ve J.K. Rowling'in Harry Potter'i canlandırdı.