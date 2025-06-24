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        Kars'ta su sıkıntısı yaşayan köylüler, yol kapatıp eylem yaptı

        KARS'ınSarıkamış ilçesine bağlı Beşyol köyünde su sıkıntısı çeken köylüler, traktörleri ile yol kapatıp eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:57 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:57
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        Kars'ta su sıkıntısı yaşayan köylüler, yol kapatıp eylem yaptı
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        KARS'ınSarıkamış ilçesine bağlı Beşyol köyünde su sıkıntısı çeken köylüler, traktörleri ile yol kapatıp eylem yaptı.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki 400 hane, 558 nüfuslu ve 3 bine yakın hayvan varlığı bulunan Beşyol köyünde, içme suyu sıkıntısı eyleme dönüştü. Köylüler, traktörleri ile saat 06.00 sıralarında grup köy yolunu kapattı ve bölgedeki trafik akışını durdurdu. Yolun kapanmasıyla birlikte araçlar, geri dönmek zorunda kaldı. Eylem sırasında güvenlik önlemleri almak için jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi.

        'BİRÇOK HAYVANIMIZI SUSUZLUKTAN KESİYORUZ'

        Başta içme suyu olmak üzere besledikleri hayvanların da su sıkıntısı çektiklerini söyleyen köy halkından Necati Yolcu, "Üç köyün arasında bulunan köyümüzde su yok, tapulu arazimizde olan suyumuzu bize vermiyorlar. Hayvanlarımız ve vatandaşlarımız susuzluk çekiyor. Birçok hayvanımızı susuzluktan kesiyoruz. Yetkililerle görüştük bir çözüm bulamadık, Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun, bize bir el atsın. Grup köy yolunu kapattık, devletimizi burada istiyoruz. Suyumuz verilmezse biz köyümüzden göçeceğiz" dedi.

        KAYMAKAM ASLANTATAR BÖLGEYE GELDİ

        Eylem sürerken; Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar da bölgeye geldi. Kaymakam Aslantatar, köylülerle bir araya gelerek su sorunu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Aslantatar, gerekli adımların atılacağını belirtirken; köylülerin eylemi de görüşmenin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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