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        2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Kars'ta Cumhuriyetin 100. yılı, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:56
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        2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
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        Kars'ta Cumhuriyetin 100. yılı, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde kutlandı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilciliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan Büyük Yahni Dağı'na tırmanış düzenlendi.

        Zirveye yürüyüş yapan vatandaş ve dağcılar yolda "Yaşasın Cumhuriyet" sloganları attı.

        Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte, zirvede dev Türk bayrağı açılarak şehitler için dua edildi.

        Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıla ulaşmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Ülke için daime daha fazla çalışacaklarını aktaran Yüreğir, "Bu yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan ettiğimiz son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. kuruluş yıl dönümüdür. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen milletimiz istiklal ve istikbaline kast eden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle sonuçlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, bugün dünyada yükselen güçler arasına girmeyi başarmış devlettir." dedi.

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