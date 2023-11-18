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        Beyaz örtüyle kaplanan Kars'ın ilçeleri dron ile görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ve Digor ilçeleri kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı, menderesler dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:33
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        Beyaz örtüyle kaplanan Kars'ın ilçeleri dron ile görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ve Digor ilçeleri kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı, menderesler dron ile görüntülendi.

        Sarıkamış'ta aralıklarla etkili olan kar yağışıyla Kızılçubuk bölgesi beyaza büründü. Yaklaşık 10 santimetre kar kalınlığına ulaşan sarıçamlarla çevrili 2 bin 500 rakımdaki bölge, manzarasıyla doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

        Digor ilçesinde de karlarla çevre beyaza büründü. Kars-Digor arasında akan derelerin oluşturduğu karlı menderesler dron ile görüntülendi.

        Bölgeye gelen doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, kar yağışından sonra çok güzel manzaralar oluştuğunu söyledi.

        Doğanın güzelliklerini anlatan Solmaz, "Yöremize ikinci kar yağışı oldu, bu güzellikleri görmek fotoğraf çekmek adına geldik. İnşallah doğaseverler, fotoğraf severler buraları karelemek adına gelirler." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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