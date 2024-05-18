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        Kars'ta dağcılar 19 Mayıs'ı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kutladı

        Kars'ta dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:34
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        Kars'ta dağcılar 19 Mayıs'ı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kutladı
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        Kars'ta dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kutladı.

        Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri, Kars'ın Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan Büyük Yahni Dağı'na tırmanış düzenlendi.

        Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyüş yapan dağcılar, zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu ardından şehitler için dua etti.

        Yeşillikler arasında tırmanışı yapan sporcular, zirvede bulunan Türk bayrağı altında bir süre dinlendikten sonra inişle etkinliği tamamladı.

        KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, AA muhabirine, 19 Mayıs'ı, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nda kutladıklarını belirterek, "Bizim için çok özel bir gün, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Güzel bir günde, güzel bir tırmanış gerçekleştirdik, tüm sporcuların da gününü kutluyoruz. Bu dağ bizim yaz ve kış aylarında antrenman yaptığımız alan, her hafta sabah erkenden gelip burada yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sema Canbakan ise yürüyüşe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, nice 19 Mayısları görme temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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