Kars Valiliği kentteki konseri iptal etti

Kars Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda "Tahran'da gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

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