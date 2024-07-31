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        Kars Valiliği kentteki konseri iptal etti

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması nedeniyle Kars Valiliğince bugün düzenlenmesi planlanan konser iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:14
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        Kars Valiliği kentteki konseri iptal etti
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        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması nedeniyle Kars Valiliğince bugün düzenlenmesi planlanan konser iptal edildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Bedesten bölgesinde düzenlenecek Erdal Akkaya konserinin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Kars Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda "Tahran'da gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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