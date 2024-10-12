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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kars'ta İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars'ta İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:45
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kars'ta İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars'ta İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Çeşitli programlar için Kars'a gelen Memişoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda basına kapalı düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak sorun ve talepleri dinledi.

        Toplantıya Kars Valisi Ziya Polat, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Sağlık Müdürü Mücahit Aydın, hastane yöneticileri ve sağlık personeli katıldı.

        Memişoğlu, toplantının ardından Harakani Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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