Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kars'ta İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars'ta İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars'ta İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Çeşitli programlar için Kars'a gelen Memişoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda basına kapalı düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak sorun ve talepleri dinledi.
Toplantıya Kars Valisi Ziya Polat, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Sağlık Müdürü Mücahit Aydın, hastane yöneticileri ve sağlık personeli katıldı.
Memişoğlu, toplantının ardından Harakani Devlet Hastanesini ziyaret etti.
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