Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kars'ta İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Çeşitli programlar için Kars'a gelen Memişoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda basına kapalı düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak sorun ve talepleri dinledi.

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