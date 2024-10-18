Kars'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, hayvanlarıyla meraya çıkan çobanlar ise kar örtüsü üzerinde kahvaltı yaptı.

Vatandaşların sonbaharda karlı bir güne uyandığı kentte, araçların üstü, ağaçlar ve çatılar beyaza büründü.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

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