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        Kars'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

        Kars'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:48
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        Kars'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
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        Kars'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında düştü.

        Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

        Vatandaşların sonbaharda karlı bir güne uyandığı kentte, araçların üstü, ağaçlar ve çatılar beyaza büründü.

        Sarıkamış ilçesinde de kar kalınlığı 5, Sarıkamış Kayak Merkezindeki ikinci etap pistlerde 10 santimetreye ulaştı.

        Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, hayvanlarıyla meraya çıkan çobanlar ise kar örtüsü üzerinde kahvaltı yaptı.

        Çobanlardan İsmail Sallabaş AA muhabirine, ilçeye mevsimin ilk karı düştüğünü belirterek, "Koyunları sabah çıkardık, baktık kar yağmış, kahvaltı yaptık. Kar kalkarsa koyunları inşallah otlatacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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