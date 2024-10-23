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        Kars'ta iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı

        Kars'ın Susuz ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 6 öğretmen yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:38
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        Kars'ta iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı
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        Kars'ın Susuz ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 6 öğretmen yaralandı.

        Tolga B. idaresindeki 01 AUG 978 plakalı otomobil, Çamçavuş köyü mevkiinde Tolga Z'nin kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki sürücü ile İlayda D, Elif A, İlayda Ç, Hatice B. ve İlyas E. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi.

        Otomobildekilerin Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler olduğu öğrenildi.

        Kars Valisi Ziya Polat da kazada yaralanan öğretmenleri hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerine bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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