Kars'ta iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı

Kars Valisi Ziya Polat da kazada yaralanan öğretmenleri hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerine bulundu.

Otomobildekilerin Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler olduğu öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki sürücü ile İlayda D, Elif A, İlayda Ç, Hatice B. ve İlyas E. yaralandı.

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