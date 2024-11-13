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        Kars'ta ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

        Kars'ta ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:22
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        Kars'ta ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı
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        Kars'ta ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda polisler, İran'dan kente giriş yaptığı tespit edilen şüpheli Sadegy Yasamı'yı (29) seyahat ettiği otobüsten indirdi.

        Üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanmış 61 parça halinde 369,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadegy Yasamı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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