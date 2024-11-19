Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar ve Belediye Başkanı Kılıç'tan kayak kulübüne ziyaret

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, geçmişten günümüze kayak sporuna emek vermiş kayak eğitmenlerinin faaliyet gösterdiği Sarıkamış Destanı 90 Bin Şehit Kayak Spor Kulübünü ziyaret etti.

Kaymakam Aslantatar, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın kayağın beşiği olduğunu ve kayak sporuna birçok sporcu yetiştirdiğini söyledi.

Kayak ve diğer spor dallarına emek veren insanların her zaman yanında olduklarını ifade eden Aslantatar, "Bu kulüpte kayağa emek vermiş, başarılı sporcular yetiştirmiş çok kıymetli eğitmenlerimiz var. Bizler her zaman başarılı sporcular yetiştiren, spor insanlarına ve kulüplerine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Geçmişten günümüze güzel başarılı çalışmalara imza atanları tebrik ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Kılıç da ilçenin köklü bir spor geleneğine sahip olduğunu hatırlatarak, "Sarıkamış'ta kayak başta olma üzere sporun bütün dallarında sporcu yetiştirmiş büyüklerimizi her daim tebrik ve takdir ediyoruz. İlçemizde sporun gelişmesi adına bizlerde imkanlar dahilinde elimizden geldiğince katkı vermeye çalışacağız." diye konuştu.