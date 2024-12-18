Kars ve Ağrı'nın ilçelerinde "Yerli Malı Haftası" kutlandı

Sınıf öğretmeni Hilal Çitçi'nin organizesiyle düzenlenen program, öğrencilerin yaptığı Temur Ağa ve meyve gösterileriyle renklendi. Yüz boyama ekibi ve palyaçolar öğrencileri eğlendirdi, geleneksel lezzetler ikram edildi.

Okul Müdürü Gülten Alkan, hafta kapsamında, yatırım ve Türk mallarının kullanımı hakkında bilinçli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sarıkamış 29 Eylül İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yöresel lezzetler, katılımcılara ve öğrencilere ikram edildi.

Kars'ın Sarıkamış ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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