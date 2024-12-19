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        Kars'ta park halindeki otomobil yandı

        Kars'ta park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 22:15 Güncelleme: 19.12.2024 - 22:39
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        Kars'ta park halindeki otomobil yandı
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        Kars'ta park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Alparslan Mahallesi Şehit Er Asım Akçay Sokak'ta park halinde olan 36 AAF 528 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Kısa sürede alevlerin sardığı otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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