Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımı için çalışmalar başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın taşınmasına başlandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri, 4 ve 5 Ocak'ta ilçede gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, kardan şehit asker heykellerinin yapımı için oteller bölgesine, İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri ve kamyonlarla, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Handere köyü mevkisindeki ormanlık alandan kar taşınıyor.