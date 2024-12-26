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        Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımı için çalışmalar başladı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın taşınmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:51
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        Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımı için çalışmalar başladı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın taşınmasına başlandı.

        Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri, 4 ve 5 Ocak'ta ilçede gerçekleştirilecek.

        Bu kapsamda, kardan şehit asker heykellerinin yapımı için oteller bölgesine, İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri ve kamyonlarla, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Handere köyü mevkisindeki ormanlık alandan kar taşınıyor.

        - 200 kamyon kar taşınacak

        Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, AA muhabirine, "Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı nedeniyle, her yıl olduğu gibi şehitler anısına kardan heykel yapmaktayız. Bu sene bölgede kar olmadığı için yaklaşık 200 kamyon kar taşıyarak heykellerin yapımını gerçekleştireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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