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        Kars'ta baba ile oğlunun elektrikli bisikletle kızak keyfi

        Kars'ta elektrikli bisiklete bağladığı kızakla güvenli alanda oğlunu gezdiren kişi, çocuğuyla keyifli zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 23:02 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:07
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        Kars'ta baba ile oğlunun elektrikli bisikletle kızak keyfi
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        Kars'ta elektrikli bisiklete bağladığı kızakla güvenli alanda oğlunu gezdiren kişi, çocuğuyla keyifli zaman geçirdi.

        Kentte aralıklarla etkisini sürdüren ve çevreyi beyaza bürüyen kar, baba ile oğlu için eğlenceye dönüştü.

        Sultan Alparslan Külliyesi bahçesine gelen Adem Spor, burada elektrikli bisikletinin arkasına bağladığı kızağa 7 yaşındaki oğlunu bindirdi.

        Trafiğe kapalı olan güvenli alanda kar üzerinde pedal çevirip çocuğuyla turlayan Spor, oğluna keyifli anlar yaşattı.

        Adem Spor, kar yağışı sonrası oğlunun kızakla kayma talebini kırmayıp durumu keyifli hale getirmek için bu yöntemi denediğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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