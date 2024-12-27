Kars'ta baba ile oğlunun elektrikli bisikletle kızak keyfi

Adem Spor, kar yağışı sonrası oğlunun kızakla kayma talebini kırmayıp durumu keyifli hale getirmek için bu yöntemi denediğini anlattı.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren ve çevreyi beyaza bürüyen kar, baba ile oğlu için eğlenceye dönüştü.

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