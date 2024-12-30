Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon başladı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kar kalınlığı bazı noktalarda 40 santimetreye ulaştı.

Pistlerin hazırlanmasıyla sezona başlayan merkeze gelen turistler, kayak, snowboard yaptı, kızak kaydı.