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        Kars'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:01 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:01
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        Kars'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        İlçedeki Kazım Karabekir Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi. Caminin imamı Sakal-ı Şerif'i cam fanusa yerleştirdikten sonra ziyaret başladı.

        Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

        Kağızman ilçesinde de vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti.

        İlçedeki camilerde teravih namazı sonrası Filistin için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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