Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Peynir üretimiyle öne çıkan Kars'ta yılda 680 bin ton süt işleniyor

        CÜNEYT ÇELİK - Hayvancılığın yaygın yapıldığı ve peynir üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda bulunan Kars'ta, yılda yaklaşık 680 bin ton süt işleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Peynir üretimiyle öne çıkan Kars'ta yılda 680 bin ton süt işleniyor
        ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Hayvancılığın yaygın yapıldığı ve peynir üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda bulunan Kars'ta, yılda yaklaşık 680 bin ton süt işleniyor.

        Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana kaşar peynirinin yapıldığı kentte, geleneksel yöntemler korunarak modern tesislerde tescilli peynir üretilmeye devam ediliyor.

        İlkbahar mevsiminden itibaren hayvanların zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda beslendiği kentte, ineklerden elde edilen taze sütler tanklarla mandıralara ulaştırılıyor.

        Geleneksel yöntemlerin korunduğu modern tesislerde işlenerek tescilli gravyer ile kaşar başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin yapıldığı kentte, üretim yapan 58 işletme bulunuyor.

        Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, AA muhabirine, Kars'ta üretilen coğrafi işaretli kaşar ve gravyer peynirinin hem ülkede hem de dünyada bilindiğini söyledi.

        Kent genelinde peynir üretiminin artarak devam ettiğini ve kapasiteyi de artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bozan, şöyle konuştu:

        "Kars'ta 58 süt işleme tesisimiz bulunmakta, bunun 40 tanesi sanayi bölgesinde hizmet vermektedir. Yılda yaklaşık 680 bin ton süt işlenmektedir. Bu tesislerde bunun 350 bin tonu kaşar ve gravyer yapımında kullanılmaktadır. Yılda yaklaşık 18 bin 100 tona yakın kaşar üretimi var. Aslında kapasitemiz 100 bin ton. Yüzde 100 kapasiteyi kullanamama nedenimiz coğrafi şartlar. Kış şartlarından dolayı kaşar ve gravyer üretiminde biraz sıkıtılar var. Bununla ilgili de çalışmalarımız olacak. Kapasiteyi arttırmak için de çalışmalarımız devam ediyor."

        Bozan, Kars'ın yüksek rakımlı mera ve yaylalarında otlayan hayvanların sütünden elde edilen peynirlerin daha lezzetli olduğunu belirterek, kaşar üretiminde Türkiye'de beşinci sırada olduklarını dile getirdi.

        - "Süt üretiminde Türkiye'de altıncı sıradayız"

        Türkiye'nin kaşar üretiminin yüzde 15'lik kısmının Kars'ta yapıldığını anlatan Bozan, "Süt üretiminde Türkiye'de altıncı sıradayız. Kars kaşarı ve gravyeri coğrafi işaretlidir. Kars'ın özellikle mayıs ve haziran ayının sonuna kadar çıkan sütten elde edilen kaşarın daha farklı bir lezzeti vardır. Kentte birçok endemik bitki türümüz var, bundan dolayı da lezzeti de daha güzel." diye konuştu.

        Peynir üreticisi Çağdaş Koçulu da kaşar peyniri üretiminin püf noktalarından bahsederek, "Kullandığımız tuz da çok önemli, kaya tuzu kullanıyoruz. Mayanın şırdan maya olması gerekiyor. Son aşamada peynirleri kuzey rüzgarı alan depolarda olgunlaştırıyoruz. Kuzey rüzgarları çok önemli, peynirin kabuğunu kurutmadan, içinin olgunlaşmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Kafeteryada tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş tutuklandı
        Kafeteryada tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş tutuklandı
        Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde kar etkili oldu
        Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde kar etkili oldu
        Uzman çavuş tartıştığı kişiyi tabancayla kurşun yağdırdı
        Uzman çavuş tartıştığı kişiyi tabancayla kurşun yağdırdı
        Kars'ta bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Kars'ta bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Kars'ta yaban domuzu sürüsü görüntülendi
        Kars'ta yaban domuzu sürüsü görüntülendi