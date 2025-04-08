Sarıkamış Kayak Merkezi'ne kurulacak suni karlama sisteminin ihalesi yapıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yapılması planlanan suni karlama projesinin yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında Gazi Toplantı Salonu'nda İl Koordinasyon Kurulu nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölge müdürleri ve bazı kurum amirleri sunum yaptı.

Vali Polat, toplantıda yaptığı konuşmada, kristal karlar diyarı Sarıkamış Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl üzerinde çok konuşulan projesi olmayan bir yatırımdı. İl Özel İdaresi tarafından projesi çizildi, bugün de ihalesi vardı, ihalesini verdik. Evrakta bir sorun olmazsa 10 gün sonra sözleşmesini imzalayacağız. Emri veren Cumhurbaşkanı'mız, bakanlıkların da destekleri olacak. Desteklerinden dolayı AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'a da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Kayak Merkezi Karlama Projesi'nin sisteminde, 95 bin metreküp karlama göleti, 64 direk tipi, 8 fan tipi, 13 fan tipi sabit kar makinesi ile 1, 4 ve 9 numaralı pistleri 40 santimetre ve karanlıkta 2 defa karlama özellikleri yer alıyor.