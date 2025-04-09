Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.
Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü İ.P'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.