Kars'ta sel nedeniyle ev ve ahırlar zarar gördü

Tarım aletlerinin de zarar gördüğü selde bazı vatandaşlar suları tahliye etmeye çalıştı.

İlçeye bağlı Bardaklı köyünde sağanak sonrası köyden geçen dere taştı, bazı ev, ahır ve samanlıklar sular altında kaldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

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