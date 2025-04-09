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        Kars'ta sel nedeniyle ev ve ahırlar zarar gördü

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:29 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:29
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        Kars'ta sel nedeniyle ev ve ahırlar zarar gördü
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

        İlçeye bağlı Bardaklı köyünde sağanak sonrası köyden geçen dere taştı, bazı ev, ahır ve samanlıklar sular altında kaldı.

        Tarım aletlerinin de zarar gördüğü selde bazı vatandaşlar suları tahliye etmeye çalıştı.

        Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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