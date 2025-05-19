Ardahan'da koruma altındaki dağ horozları, "kur dansı" yaparken görüntülendi

CÜNEYT ÇELİK - Ardahan'ın Posof ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan dağ horozlarının "kur dansı", beslenmesi ve yaşam alanları kayıt altına alındı.

Bilimsel adı "Tetrao mlokosiewiczi" olan ve Türkiye'de yaban hayatında tek paçalı tavuk türü olma özelliği taşıyan dağ horozunun, Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin'in bir bölümü ile Ardahan'da 2 bin ile 3 bin rakımda yaşadığı belirtiliyor.

KuzeyDoğa Derneği ekiplerince bölgede Ardahan'da yapılan çalışmada, derneğin bilim koordinatörü Emrah Çoban tarafından birkaç dağ horozu görüntülendi. Çoban, horozların beslenmesi ve yaşam alanlarını kayıt altına aldı.

- "Teleskop ve dürbünlerle dağ horozu erkeğinin kur dansını izledik"

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Ardahan'ın Posof ilçesinde sezonun ilk dağ horozlarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.