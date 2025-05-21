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        Kars'ta "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi" kurulması çalışmaları sürüyor

        Kars Valiliğinin "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Projesi" kapsamında, Digor ilçesinde fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:50
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        Kars'ta "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi" kurulması çalışmaları sürüyor
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        Kars Valiliğinin "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Projesi" kapsamında, Digor ilçesinde fidan dikildi.

        Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında ilçede düzenlenen etkinlikte, 400 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

        Öğrencilerle fidan dikip onlara can suyu veren Vali Ziya Polat, gazetecilere, "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Projesi" kapsamında 2 ilçede meyve bahçesi oluşturduklarını söyledi.

        Projenin köylülere, vatandaşlara gelir sağlamasını amaçladıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

        "Vatan toprağında genç fidanlarımızla, kardeşlerimizle evlatlarımızla birlikteyiz. Kars genelinde Valilik koordinasyonunda Orman Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında, her ilçemizde meyve bahçeleri oluşturma projesini hayata geçirdik. Geçtiğimiz hafta Selim ilçesinde bahçemizi oluşturduk. Bu kapsamda genç fidanlarımızla, fidanlarımızı toprakla buluşturduk. 3 sene boyunca Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından bakımları yapılıp sonra vatandaşımızın ekonomisine katkı sağlaması amacıyla vatandaşımıza, köylülerimize teslim edilecek."

        Öğrencilerden Ayşenur Özbaş ise güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Ağaç diktik, suladık her yerde olması lazım. Ne kadar fazla ağacımız olursa, o kadar fazla oksijenimiz olur." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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