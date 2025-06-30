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        Kars'ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

        Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:36
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        Kars'ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
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        Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kağızman ilçesinde sağanak, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı bahçelerdeki meyve ağaçları zarar gördü, ahırları su bastı.

        İlçe sakinlerinden Taha Ayhan, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "Kısa sürdü ama etkisi gerçekten büyüktü. Araçlar durdu, yollar adeta dolu ile kaplandı, bu kadar yoğun dolu yağışını ilk kez gördüm." dedi.

        - Sarıkamış

        Sarıkamış ilçesinde de sağanak ve dolu olumsuzluklara neden oldu.

        Yağış nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Bahçelerin beyaza büründüğü ilçede bazı vatandaşlar, araçlarını üzerini halı ve brandayla örterek doludan korumaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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