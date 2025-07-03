Kars'ta sel bazı ev ve meyve bahçelerine zarar verdi
Kars'ın Kağızman ilçesinde sel, bazı ev ve meyve bahçelerine zarar verdi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde sel, bazı ev ve meyve bahçelerine zarar verdi.
İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle derelerin taşmasıyla Akçay köyünde bazı ev ve meyve bahçeleri zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köyde hasar tespit çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.