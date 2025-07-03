Kars'ta sel bazı ev ve meyve bahçelerine zarar verdi

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yağış nedeniyle derelerin taşmasıyla Akçay köyünde bazı ev ve meyve bahçeleri zarar gördü.

İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sel, bazı ev ve meyve bahçelerine zarar verdi.

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