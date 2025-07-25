Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle kara yollarında 11 araç mahsur kaldı

        Iğdır-Kağızman ile Ağrı-Kağızman kara yollarında, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 11 araç mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:47 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle kara yollarında 11 araç mahsur kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır-Kağızman ile Ağrı-Kağızman kara yollarında, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 11 araç mahsur kaldı.

        Kağızman ve Digor ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi.

        Iğdır-Kağızman ve Ağrı-Kağızman kara yolları ile 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kara yollarında çamura saplanan 11 aracın mahsur kalması üzerine bölgeye AFAD, Karayolları, jandarma, sağlık, UMKE ve özel idare ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yolu ulaşıma kapanan Duranlar köyünün muhtarı Tufan Kaya, köyde sel nedeniyle 5-6 ev ile ekinler ve hayvanların da zarar gördüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ağrı-Kağızman kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Ağrı-Kağızman kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Soğuk iklime sahip Sarıkamış'ta "kelebek mevsimi"
        Soğuk iklime sahip Sarıkamış'ta "kelebek mevsimi"
        Kars'ta kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu
        Kars'ta kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu
        Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü
        Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü
        Veterinerlik fakültesi öğrencilerinin Kars'taki "Yabanla Buluşma Kampı" baş...
        Veterinerlik fakültesi öğrencilerinin Kars'taki "Yabanla Buluşma Kampı" baş...
        Sarıkamış'ın doğası "tarım dostu" yusufçuklarla renklendi
        Sarıkamış'ın doğası "tarım dostu" yusufçuklarla renklendi