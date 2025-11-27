Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kars'ta soğuk havanın etkisiyle bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı, küçük göletler buz tuttu.
Kars'ta soğuk havanın etkisiyle bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı, küçük göletler buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.
Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camları, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Acısu Deresi'ndeki küçük göletler ise buz tuttu.
Bazı besiciler kırağıyla kaplı alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.