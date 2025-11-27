Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Kars'ta soğuk havanın etkisiyle bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı, küçük göletler buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:19 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:19
        Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

        Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

        Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camları, bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Acısu Deresi'ndeki küçük göletler ise buz tuttu.

        Bazı besiciler kırağıyla kaplı alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

