Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Kars'ta soğuk havanın etkisiyle bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı, küçük göletler buz tuttu.

