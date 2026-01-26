Habertürk
Habertürk
        Kars'ta 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Kars'ta 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Kars'ta 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 23:43 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:43
        Kars'ta 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Kars'ta 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı Mihralibey Köprüsü mevkisinde 6 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerince kontrol altında alınan yangın söndürüldü.

