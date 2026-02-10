Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta halk sağlığı için kar ve tipide dağlar, tepeler aşılıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayatın zaman zaman durma noktasına geldiği bölgelerde, sağlık ekipleri, halk sağlığının korunması için dağları ve tepeleri aşarak vatandaşlara evlerinde hizmet götürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta halk sağlığı için kar ve tipide dağlar, tepeler aşılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayatın zaman zaman durma noktasına geldiği bölgelerde, sağlık ekipleri, halk sağlığının korunması için dağları ve tepeleri aşarak vatandaşlara evlerinde hizmet götürüyor.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle köy ve mezra yollarının yer yer ulaşıma kapandığı kentte, evde sağlık hizmeti ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ekipler, Arpaçay başta olmak üzere kırsal mahalle ve köylerde yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

        Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2-3 metreyi bulduğu alanlara ambulansla ulaşan ekipler, araçların ilerleyemediği noktalarda ise yollarına yaya olarak devam ediyor.

        Halk sağlığının korunması için dağları ve tepeleri aşarak vatandaşlara evlerinde hizmet götüren sağlık çalışanları, hastaların muayene, pansuman, tahlil ve ilaç işlemlerini kendi ikametlerinde gerçekleştirerek tedavilerin aksamamasını sağlıyor.

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri de sağlık personeline eşlik ederek ulaşım konusunda destek veriyor.

        - Her şartta görev başındalar

        Arpaçay Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi'nde görevli Dr. Ayşegül Erva Eyol, AA muhabirine, kar kış demeden vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

        Her şartta görev başında olduklarını ifade eden Eyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hastaların genel muayenelerini yapıyor, gerekli tahlilleri alıyor, yara pansumanlarını gerçekleştiriyor, sonda işlemlerini uyguluyor, ilaçların reçetelendirilmesi ve raporlandırılmasını sağlıyor, gerekli durumlarda da ilgili branşlarla konsültasyon yapıyoruz. Vatandaşlar bizleri kendi evlerinde kabul ediyor, hem onlara umut oluyoruz hem de bu hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

        Hemşire Uğur Kanat ise çetin kış koşullarına rağmen vatandaşların evlerine giderek sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.

        Hastalardan dua almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kanat, "Onlar bizim büyüklerimiz, annemiz, babamız, onlar da bizleri torunları olarak görüyorlar. Bir aile gibi, böyle olunca mutlu oluyoruz. Zorlu şartlarda görev yapıyoruz, tipi olunca daha da zor oluyor. Sağlık Bakanlığı personeli olarak kar kış demeden en zorlu şartlarda vatandaşlarımıza sağlık hizmetini götürüyoruz." diye konuştu.

        - Hastalar, ayaklarına gelen sağlık hizmetinden memnun

        Evinde sağlık hizmeti alan 88 yaşındaki Peruza Aras da hizmetten çok menun kaldığını belirterek, "Allah razı olsun, gelip muayene ediyorlar, tansiyonumuzu ölçüyorlar ve ilaçlarımızı yazıyorlar, Allah darda koymasın." dedi.

        Vatandaşlardan 67 yaşındaki Ednan Karakaya ise hastaneye gitmeden sağlık hizmetinin eve kadar geldiğini vurgulayarak, "Önceden böyle bir hizmet yoktu, Allah razı olsun şimdi hemen geliyorlar." ifadesini kullandı.

        Arpaçay Özel İdare Şefi Ali Çobanoğlu da sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için sürekli ekiplere eşlik ettiklerini ve onlara yol açtıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Yeniden beyaza bürünen Kars havadan görüntülendi
        Yeniden beyaza bürünen Kars havadan görüntülendi
        Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı; okullara 1 gün ara ve...
        Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı; okullara 1 gün ara ve...
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi kurtarıldı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi kurtarıldı
        Meteoroloji uyarmıştı: Kars'ta yoğun kar yağışı başladı
        Meteoroloji uyarmıştı: Kars'ta yoğun kar yağışı başladı
        Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Çıldır Gölü'nde adım atacak yer kalmadı 5 bin araçlık şenlik kuyruğu havada...
        Çıldır Gölü'nde adım atacak yer kalmadı 5 bin araçlık şenlik kuyruğu havada...