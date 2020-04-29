Ermenistan sınırında ölü bulunan şahinlere, mikrobiyolojik inceleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ermenistan sınırında ölü bulunan şahinlere, mikrobiyolojik inceleme

DHA

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)-KARS´ın Akyaka ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Ermenistan sınırındaki Küçükdurduran köyünde ölü bulunan 7 şahine, mikrobiyolojik inceleme yapılacak. Yapılan nekropsi ile böbrekleri ve karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu saptanan şahinlerin kesin ölüm nedeni, yaklaşık 1 hafta sürecek mikrobiyolojik incelemeyle ortaya çıkacak.  Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyündeki yırtıcı kuşların uğrak yeri olan Kuyucuk Kuş Gölü´nde 7 şahin ölü bulundu. Yöre halkının ihbarıyla bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Müdürü Murat Doğanay,...

Ermenistan sınırında ölü bulunan şahinlere, mikrobiyolojik inceleme

<br>Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)-KARS´ın Akyaka ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Ermenistan sınırındaki Küçükdurduran köyünde ölü bulunan 7 şahine, mikrobiyolojik inceleme yapılacak. Yapılan nekropsi ile böbrekleri ve karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu saptanan şahinlerin kesin ölüm nedeni, yaklaşık 1 hafta sürecek mikrobiyolojik incelemeyle ortaya çıkacak. <br>Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyündeki yırtıcı kuşların uğrak yeri olan Kuyucuk Kuş Gölü´nde 7 şahin ölü bulundu. Yöre halkının ihbarıyla bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Müdürü Murat Doğanay, veteriner hekim Derya Deli ile birlikte alanda inceleme yaptı. Koruyucu kıyafet giyip, maske takan ikili, alanda araştırma yapıp, ölü şahinlerin ağızlarına bakarak, ne yediklerini kontrol etti.İhbarı yapan Umut Ali Özmen´den de bilgiler alan Doğanay ve Deli, şahinleri poşet içinde Kars´a götürdü.<br>Şahinlere ilk olarak nekropsi yapıldı. İç organlarından alınan doku örneklerinde yapılan nekropside şahinlerin böbrekleri ile karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu görüldü. <br>İleri tetkik ve sonuç için mikrobiyolojik inceleme yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 1 hafta sürecek olan inceleme ile şahinlerin ölüm nedeni ortaya çıkacak.<br>NEKROPSİ NEDİR?<br>Nekropsi ya da nekroskopi, insan dışındaki hayvanların kadavralarına veteriner hekimlerce uygulanan inceleme işlemi. Nekropsi hematolojik, biyokimyasal, tanısal görüntüleme, endoskopi veya tanısal cerrahi gibi klinik muayeneye değer katan bir uygulamadır.<br> DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-04-29 09:27:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyucuk Kuş Cenneti'nde görsel şölen
YEREL HABERLER Kuyucuk Kuş Cenneti'nde görsel şölen
Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında ...
Kars'ta büyükbaş hayvan taşıyan tır kaza yaptı
YEREL HABERLER Kars'ta büyükbaş hayvan taşıyan tır kaza yaptı
Sarıkamış’ta köylüler Cumhurbaşkanından yardım istiyor
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta köylüler Cumhurbaşkanından yardım ...
Jandarmadan 112 personelle denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan 112 personelle denetim
Sarıkamış Köroğlu Köyü 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi
YEREL HABERLER Sarıkamış Köroğlu Köyü 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ...
Kars’ta yaralı bulunan Ebabil kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta yaralı bulunan Ebabil kuşu tedavi altına ...
Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor
YEREL HABERLER Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor
(Görüntülü) Ermenistan sınırında 7 şahin ölüsü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ermenistan sınırında 7 şahin ölüsü ...
Ermenistan sınırında 7 şahin ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Ermenistan sınırında 7 şahin ölüsü bulundu
Kars’ta marketlerde ramazan denetimi
YEREL HABERLER Kars’ta marketlerde ramazan denetimi
Başkan Alibeyoğlu, Kars-Horasan karayolu açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Alibeyoğlu, Kars-Horasan karayolu açıklaması
TÜRKŞEKER’den çiftçilere avans ve alım garantisi
YEREL HABERLER TÜRKŞEKER’den çiftçilere avans ve alım garantisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X