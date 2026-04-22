Kars'ta 197 hesaba erişim engeli

Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldığı belirtildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarının ardından sosyal medya platformlarını mercek altına alan ekipler, yaptıkları teknik takiple, saldırılar bahane edilerek halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, devlet kurumlarını aşağılamak, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamaya sevk etmek amacıyla paylaşımlarda bulunulan hesapları belirledi.

AA'nın haberine göre; ekiplerce, suç ihlali yapılan 33 Telegram, 2 Facebook, 119 Instagram ve 43 X hesabı hakkında rapor hazırlandı. Kars Sulh Ceza Hakimliğince, bu hesap ve paylaşımlara erişim engeli getirildi.