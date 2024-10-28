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        Haberler Gündem Kars'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kars'ta zincirleme trafik kazası

        Kars'ta bir TIR ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 19:55 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:55
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        Kars'ta zincirleme trafik kazası
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        Kars-Erzurum kara yolu Sanayi Kavşağı'nda bir TIR ile 5 otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 sürücü otomobillerinde sıkıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine ulaşan ekipler, araçlarında sıkışan 2 sürücüyü kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

        Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Z.B'nin (37) genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bir süre trafiğe kapanan Kars-Erzurum kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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