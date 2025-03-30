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        Haberler Gündem Kars'ta hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı - Güncel haberler

        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı

        Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Kars merkez ile Selim ilçesindeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 00:44 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:44
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        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
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        Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki hafif ticari araç, Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralılar, Kars merkez ile Selim ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

        Selim Devlet Hastanesine götürülen İsmet Doğan ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan sürücü Murat Can Çınar, kurtarılamadı.

        5 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

        Jandarma ve polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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