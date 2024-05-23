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        Haberler Gündem Kars'ta hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk öldü - Güncel haberler

        Hayvan otlatırken yıldırım isabet etti

        Kars'ta yaylada hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:21 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:21
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        Hayvan otlatırken yıldırım isabet etti
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        Merkeze bağlı Davul köyü yaylasında babası ve kardeşiyle hayvan otlatan 14 yaşındaki Toprak A'ya yıldırım isabet etti.

        Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Toprak A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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