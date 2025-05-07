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        Haberler Gündem Kars'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 23:45 Güncelleme: 07.05.2025 - 23:45
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        Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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        Muhammet B. idaresindeki hafif ticari araç, Esenyayla köyü girişinde Mecnun T. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Muhammet B'nin kullandığı araç sulama kanalına düştü.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kibar A, Sercan B. ve Ecevit T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile Kars'taki hastanelere sevk edildi.

        Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan 67 yaşındaki Kibar A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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