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        Haberler Gündem Kars'ta son dakika deprem! 26 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Kars'ta deprem! 26 Şubat Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Deprem endişesi yaşayan ve sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. Yayımlanan son verilere göre; Kars'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 26 Şubat 2024 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 08:11 Güncelleme: 26.02.2024 - 08:11
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        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Türkiye genelinde meydana gelen son dakika depremlerin merkez üsleri ve büyüklükleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kars'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 26 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        KARS'TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:22'de Kars'ın Digor ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.08 km olarak ölçüldü.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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