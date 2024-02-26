Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Türkiye genelinde meydana gelen son dakika depremlerin merkez üsleri ve büyüklükleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kars'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 26 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...