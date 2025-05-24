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        Haberler Gündem Güncel Kars'taki fırtınada evlerin çatıları uçtu | Son dakika haberleri

        Kars'taki fırtınada 8 ev ve 3 ahırın çatısı uçtu

        Kars'ta dün etkili olan fırtına sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti yaptı, 8 ev ve 3 ahırın çatısının uçtuğunu belirledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:03 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:03
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        Kars'ın merkez Başkaya ve Aydınalan köylerinde başlayan sağanak ve dolu, kısa sürede yerini şiddetli rüzgarlara bıraktı.

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        Rüzgar sebebiyle Başkaya ile Aydınalan köylerinde ev ve ahırların çatıları uçtu.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmaları yaptı.

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        Ekipler, bölgede fırtınadan etkilenen yapıların durumunu detaylıca raporladı.

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        İlk incelemelere göre 2 köyde 8 ev ile 3 ahırın çatısının zarar gördüğü belirlendi.

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        Öte yandan, köyde ev ve ahırların çatısının yerinden sökülüp, uçma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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