Kars Belediye başkan adayları kimlerdir? Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye başkanı kimdir?
Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kars Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kars Belediyesini hangi parti kazandı ve Kars Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kars yerel seçim sonuçları..
Kars BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kars Belediye Başkanlığını 12192 alınan oy ve %29.58 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisi adayı Ayhan Bilgen kazanmıştır.
Kars Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 4
Milliyetçi Hareket Partisi 2
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Halkların Demokratik Partisi 1
Kars BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİŞÜKRÜ KAYA - MP Kars Belediye Başkan Adayı DİNDAR GÜLTEKİN - CHP Kars Belediye Başkan Adayı UĞUR ŞEN - YENİDEN REFAH Kars Belediye Başkan Adayı TALİP BORA - BTP Kars Belediye Başkan Adayı ÖTÜKEN SENGER - MHP Kars Belediye Başkan Adayı METİN ÖZAD - İYİ Parti Kars Belediye Başkan Adayı ZERNUR ÖZDEMİR - HAKPAR Kars Belediye Başkan Adayı OGÜN DURAN - TKH Kars Belediye Başkan Adayı KENAN KARAHANCI - DEM Parti Kars Belediye Başkan Adayı RUKİYE DİLARA ÜNSAL - DSP Kars Belediye Başkan Adayı ONURCAN HİLMİ ULUSOY - Gelecek Partisi Kars Belediye Başkan Adayı KEMAL GENÇER - HKP Kars Belediye Başkan Adayı ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU - TKP Kars Belediye Başkan Adayı MURAT ÖZTÜRK - HÜDAPAR Kars Belediye Başkan Adayı LALAN PARILTI - DEVA Kars Belediye Başkan Adayı AYHAN BİLGEN - BĞMSZ Kars Belediye Başkan Adayı
Kars İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!