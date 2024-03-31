Kars Belediye başkan adayları kimlerdir? Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye başkanı kimdir? Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kars Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kars Belediyesini hangi parti kazandı ve Kars Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kars yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:47 facebook

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