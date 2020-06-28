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Karsan'dan Romanya'ya 10 adet elektrikli minübüs

Karsan, geçtiğimiz yıl Romanya’nın Suceava kentine gerçekleştirdiği 5 adetlik teslimatın ardından, bu yıl da 10 adetlik elektrikli minibüs ihalesini kazanarak, satış sözleşmesini imzaladı

Karsan
HABERTURK.COM

Şirketten yapılan açıklamaya göre; anlaşma kapsamında, 10 adet Jest Electric’i 2020 yılı sonuna kadar Suceava’ya teslim edecek olan Karsan, böylelikle yıl sonu itibariyle 21 adet Jest Electric’i Romanya yollarıyla buluşturmuş olacak.

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Karsan markalı araçlarımız ile Romanya’nın farklı şehirlerinde 2013’ten beri hizmet veriyoruz. Dej’den, Sibiu’ya, Braşov’dan, Braila’ya kadar bir çok şehirde araçlarımızı son kullanıcılarla buluşturduk. Son olarak Romanya’nın Suceava kentinde geçtiğimiz yıl kazandığımız ihalenin ardından Jest Electric ile 1,5 senedir yollarda hizmet sunuyoruz, bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen, aynı kentte 10 adetlik ihalenin kazananı olarak Romanya halkına ulaşım çözümleri sunmaktan gururluyuz. Önümüzdeki 3 ay içerisinde kapsam genişletme dahilinde 6 adet daha Jest Electric siparişi almayı umut ediyoruz. Romanya pazarında günden güne güçlenerek tercih edilen marka olmak bizi mutlu ediyor.”

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