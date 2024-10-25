Karşısına çıkan kedi hayatının sonu oldu!
Burdur'da, motosikletle seyir halinde olan Ayhan Büyükkoç, kediye çarptıktan sonra kontrolünü kaybettiği araçla şarampole devrildi. Büyükkoç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Burdur'da, Ayhan Büyükkoç idaresindeki motosiklet, Burdur-Antalya kara yolu Ağlasun kavşağı yakınında şarampole devrildi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre yol temizliği yapan Karayolları Burdur Şefliği personellerinin ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KEDİYE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ
Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletin bir kediye çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildiği belirlendi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.