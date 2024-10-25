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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karşısına çıkan kedi hayatının sonu oldu! | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Karşısına çıkan kedi hayatının sonu oldu!

        Burdur'da, motosikletle seyir halinde olan Ayhan Büyükkoç, kediye çarptıktan sonra kontrolünü kaybettiği araçla şarampole devrildi. Büyükkoç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:02
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        Karşısına çıkan kedi hayatının sonu oldu!
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        Burdur'da, Ayhan Büyükkoç idaresindeki motosiklet, Burdur-Antalya kara yolu Ağlasun kavşağı yakınında şarampole devrildi.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre yol temizliği yapan Karayolları Burdur Şefliği personellerinin ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KEDİYE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ

        Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletin bir kediye çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildiği belirlendi.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #Burdur
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